Уже известно, что новый кроссовер Volkswagen T-Cross будет представлен 25 октября, а пока производитель подогревает интерес к новинке. Официальный показ пройдет в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу.
Volkswagen на видео показал, как работает система безопасности в T-Cross
12.10.2018 17:12
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Сегодня компания опубликовала тизерный видеоролик, в котором продемонстрировал работу комплекса систем безопасности кроссовера.
Компания Volkswagen намерена сделать новый кроссовер самым безопасным автомобилем в своем сегменте.
Уже в базовой версии модели будет система удержания автомобиля в полосе, система экстренного торможения, обнаружения пешеходов, мониторинга слепых зон, а также адаптивный криз-контроль.
В более дорогих версиях кроссовера предложат систему защиты пассажиров, которая в случае необходимости закроет окна, а также натянет ремни безопасности и увеличит тормозное давление.
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