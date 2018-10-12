Volkswagen на видео показал, как работает система безопасности в T-Cross

Уже известно, что новый кроссовер Volkswagen T-Cross будет представлен 25 октября, а пока производитель подогревает интерес к новинке. Официальный показ пройдет в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу.

Сегодня компания опубликовала тизерный видеоролик, в котором продемонстрировал работу комплекса систем безопасности кроссовера.

Компания Volkswagen намерена сделать новый кроссовер самым безопасным автомобилем в своем сегменте.

Уже в базовой версии модели будет система удержания автомобиля в полосе, система экстренного торможения, обнаружения пешеходов, мониторинга слепых зон, а также адаптивный криз-контроль.

В более дорогих версиях кроссовера предложат систему защиты пассажиров, которая в случае необходимости закроет окна, а также натянет ремни безопасности и увеличит тормозное давление.