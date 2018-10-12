Компания Toyota в РФ подняла цены почти на весь модельный ряд‍

Компания Toyota повысила цены практически на весь модельный ряд. Подорожание не затронуло только пикап Hilux и Land Cruiser.

Остальные представленные в РФ модели стали дороже, причем в некоторых случаях цена изменилась только на некоторые комплектации.

Как передает «АВТОСТАТ» со ссылкой на исследование своего подразделение «Цена Авто», в России автомобили марки Toyota стали дороже от 11 до 49 тыс. руб.

Больше всего подорожал минивэн Alphard, цена на который стала выше на 49 тыс. рублей. Также существенно прибавили в цене внедорожники Highlander и Land Cruiser Prado.

Их ценник вырос до 38 тыс. рублей в зависимости от комплектации. На 22 тыс. руб. стал дороже гибрид Toyota Prius и на 21 тыс. рублей кроссовер RAV4.

Седаны Camry и Corolla подорожали на 11 и 17 тыс. рублей минимум соответственно.