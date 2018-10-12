Эксклюзивные трехдверные MINI Collection 25 распродали онлайн за месяц

В прошлом месяце британская компания запустила платформу MINI Collection 25, через нее онлайн можно было оформить эксклюзивную версию трехдверных MINI.

Через эту онлайн-платформу компании удалось за месяц реализовать 25 ед. уникальных культовых моделей.

Площадка заказа MINI Collection 25 работала в дилерских центрах городов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодаре.

Хэтчбек MINI Collection 25 выкрашен в цвет Pure Burgundy. На кузове автомобиля нанесены черные и белые полоски.

В салоне хэтчбека реализована настраивая подсветка и установлено мультифункциональное рулевое колесо MINI Yours Soda.

Также каждая эксклюзивная модель получила порядковый номер. Стоит отметить, что оплатить MINI Collection 25 можно было онлайн, при этом автомобиль нужно было забирать в салоне дилера. Цена за трехдверный MINI Collection 25 составляет 2 100 000 рублей.