Сейчас марка Jaguar использует для автомобиля американский двигатель объёмом пять литров, но вскоре ситуация может изменится и Jaguar начнет использовать двигатель от BMW вместо мотора от Ford.

Таким образом, спорткар Jaguar F-Type может получить двигатель от BMW. Речь идет о восьмицилиндровом 4,4-литровом двигателе.

Сейчас руководство Jaguar Land Rover ведет переговоры с BMW по этому поводу.

При этом отмечается, что немецкий двигатель могут использовать не только в Jaguar F-Type, но и в других моделях Jaguar и Range Rover. При этом Jaguar F-Type может первым получить новый двигатель, так как сейчас в компании готовят для его смену поколений.

Автомобиль нового поколения должен появится уже в 2020 году.