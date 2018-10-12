Кроссоверы марки Chery доступны в кредит с Cash Back‍

Китайская компания на российском рынке начала предлагать кроссоверы Chery Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2 на новых условиях.

Для указанных моделей запустили новый кредит «Гарантия Oтличной Cтавки». При его объединении с программой Trade-in скидка на новый кроссовер может достичь 392 тыс. рублей.

Кредит «Гарантия Oтличной Cтавки» первый в РФ, у которого действует программа «Cash Back». После того как клиент рассчитается по кредиту ему будет сделан перерасчет и возвращены переплаченные проценты на личный счет.

Как рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», в рамках кредитного продукта будет возвращена «разница в оплаченных процентах по стандартной ставке банка-партнера и процентах, рассчитанных по сниженной процентной ставке».

При покупке кроссовера в кредит «Гарантия Oтличной Cтавки» клиент получает скидку на машину от 30 тыс. рублей.

Еще дополнительную скидку можно получить за Trade-in. Большая выгода у клиента может быть при покупке Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT. Эта версия может стать почти на 392 тыс. рублей дешевле.