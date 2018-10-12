Кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara в РФ подорожали на 20 тысяч рублей

В этом месяце ценники были переписаны на большое количество наиболее востребованных автомобилей.

Мониторинг цен экспертов сайта «Цена Авто» показал, что в октябре цены на две своих модели переписала и компания Suzuki.

Дилеры теперь предлагают автомобили Suzuki SX4 и Vitara в РФ по цене больше на 20 тысяч рублей. Изменение цен произошло для всех комплектаций кроссоверов.

Теперь Suzuki SX4 оценена в 1 239 000 рублей минимум, тогда как топовая версия имеет ценник 1 669 000 рублей.

Модель Vitara подорожала во всех комплектациях за исключением самой дорогой. Стоимость автомобиля стартует с отметки 1 119 000 рублей.