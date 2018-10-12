В «АвтоВАЗе» назначили нового вице-президента по качеству

Перес-служба российского автопроизводителя сообщила, что с 13 октября на посту вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО »АВТОВАЗ» окажется Ксавье Эжер.

Ранее эта должность была за Дмитрием Михайловым, который вернется в компанию Nissan.

Новым вице-президентом становится Ксавье Эжер, который имеет опыт работы в группе Рено 25 лет и за все это время он занимал в компании четыре должности.

С 2016 года он являлся заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО »АВТОВАЗ», а с 13 октября 2018 года он становится новым вице-президентом по качеству.