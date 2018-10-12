Составлен ТОП-5 автомобилей для любителей активного отдыха‍

Эксперты подготовили рейтинг, в который вошли пять моделей авто наиболее подходящих для активного отдыха.

На первое место эксперты определили кроссовер Honda Element, в котором отметили трансформируемый салон, увеличенные боковые проемы и распашные двери.

На втором месте оказался минивэн Mitsubishi Delica. Этот автомобиль эксперты внесли в ТОП-5 за его просторный салон и вместительное багажное отделение.

В тройке лидеров оказался пикап Toyota Tundra, который также по мнению экспертов отлично подойдет для активного отдыха.

К тому же в пикап можно погрузить не только личные вещи в чемодане, но и снегоход, квадроцикл и тому подобное. На четвертом и пятом месте рейтинга оказались ГАЗ «Соболь» 4×4 и BMW Active Tourer.