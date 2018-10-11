Новый внедорожник Ford Bronco получит семиступенчатую МКПП‍

Ford на свой новый внедорожник Bronco может установить семиступенчатую механическую трансмиссию, такие данные приводит Jalopnik.

Как удалось узнать изданию, серийная версия возрожденного внедорожника будет комплектоваться 7-ступенчатой «механикой» и она будет доступна с 2,7-литровым мотором EcoBoost V6. Такой агрегат выдает 325 л.с.

В основе Bronco будет лежать платформа от нового Ranger, который был представлен в начале года на автосалоне в Детройте.

Когда именно представят серийный вариант Ford Bronco пока не сообщается, но его должны начать производить не раньше 2020 года. Модель будут собирать в США на заводе в Мичигане.