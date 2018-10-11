Hyundai намерена начать в России выпуск грузовиков HD35City/35‍

Hyundai в 2018 году на конвейерную линию поставит еще и грузовик HD35City/35, который будет производится мелкоузловой сборкой.

Стоит отметить, что корейское подразделение Hyundai Truck and Bus Rus на российском рынке в 2018 году за восемь месяцев на 30% увеличила продажи моделей более 3,5 тонн.

Сейчас корейская марка в РФ предлагает модели HD35City, HD35, HD65, HD78 и HD120. Они производятся на заводе «Автотор», а купить эти модели можно в 31 российском городе.

С компанией сотрудничает 50 дилерских центров. В 2018 году помимо HD35City/35 будет обновлена версия HD78, которая пополнится версией со средней колесной базой, а HD120 Евро-5 получит длинную колесную базу.

К тому же сегмент малотоннажных грузовиков дополнят новой моделью – Mighty.