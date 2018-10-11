Более 2000 неопознанных авто перемещены на спецстоянки Москвы

Перемещение автомобилей, у которых нет регистрационных знаков, проходит в рамках решения Антитеррористической комиссии.

Как сообщается, с начала этого года уже было отправлено на специальные стоянки в Москве более двух тысяч автомобилей без автономеров.

Все транспортные средства не были распознаны правоохранителями, поэтому по ним поступило распоряжение о перемещении на спецстоянки.

Подобную работу намерены продолжать и далее.