Перемещение автомобилей, у которых нет регистрационных знаков, проходит в рамках решения Антитеррористической комиссии.
Более 2000 неопознанных авто перемещены на спецстоянки Москвы
11.10.2018 16:10
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Как сообщается, с начала этого года уже было отправлено на специальные стоянки в Москве более двух тысяч автомобилей без автономеров.
Все транспортные средства не были распознаны правоохранителями, поэтому по ним поступило распоряжение о перемещении на спецстоянки.
Подобную работу намерены продолжать и далее.
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