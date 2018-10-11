Mercedes-Benz снял с продажи в России родстеры Mercedes SL-Class

На территории Германии выпуск роскошного автомобиля осуществляется с 2012 года, при этом в России этот автомобиля сняли с продажи.

О прекращении продаж родстера Mercedes SL-Class в России, сообщает Wroom.ru.

Стоит отметить, что это не первая модель немецкой марки, продажи которой завершились в этом году, ведь с рынка РФ ушел компактвэн B-класса и кроссовер GLE-класса в связи со сменой поколений, а еще были прекращены продажи кабриолета C-класса.

Что касается родстера Mercedes SL-Class, то он на российском рынке предлагался по цене от 7,4 миллиона рублей за вариант с 367-сильным двигателем объёмом три литра. Родстер с шестилитровым мотором имел ценник 18 млн рублей.