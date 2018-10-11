Беспилотный внедорожник Range Rover Sport прошел сложное испытание‍

Британский производитель провел испытания своего беспилотного внедорожника на самой сложной трассе страны.

Land Rover вывела на трассу беспилотный вариант Range Rover Sport, который создавался в рамках проекта UK Autodrive, который существует уже несколько лет.

В текущем месяце UK Autodrive завершится и напоследок автопроизводитель решил протестировать свой беспилотный прототип на трассе Coventry Ring Road.

Было отмечено, что внедорожник проехал круг без нарушений. В частности он самостоятельно перестраивался из одной полосы в другую и соблюдал скоростные ограничения.



В беспилотном Range Rover Sport установлено большое количество датчиков и камер. Разработчикам удалось научить беспилотник проезжать транспортные кольца, сложные развязки и видеть не только пешеходов, но также и велосипедистов.

Еще беспилотник сам может парковать автомобиль и передавать информацию другим участникам движения.

