Эксперт прокомментировал рост продаж подержанных автомобилей

В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 469,3 тыс. единиц, что на 0,2% больше. Аналитики отметили, что в сентябре вторичный рынок стабилизировался.

Рост продаж подержанных авто прокомментировал «ПолитЭксперту» независимый автоэксперт Виталий Архиреев и вот, что он сказал:

«Осень — время затишья во многих сферах, не только на автомобильном рынке. Россияне потратились на летние отпуска, строительство, затраты на школу и прочее. Кроме того, продавая старый автомобиль, как правило, планируют покупку нового. И тут сказывается ожидание зимних акций от дилеров и автопроизводителей. Структура ТОП самых популярных марок и моделей рынка существенно не изменилась. LADA на вершине по причине большого объема этих моделей на рынке в принципе. Увеличение продаваемых автомобилей корейских брендов обусловлено ростом их продаж пять шесть лет назад, именно такой средний срок владения новыми авто».

Ранее публиковалось исследование, в котором рассматривали средний срок владения автомобилем за 2017 год.

Тогда сообщалось, что на увеличение срока владения одним автомобилем повлиял как кризис, так и увеличение цен на машины.

В прошлом году в массовом сегменте срок владения одним автомобилем составил 58 месяцев, а в премиум-сегменте этот показатель составил 46 месяцев.

Отечественными автомобилями и иномарками ввезенным из-за границы владеют 63 месяца в среднем, а вот иномарки, собираемые на российских предприятиях меняют раньше и срок владениями таковыми составляет 49 месяцев.

В 2017 году чаще всего новые автомобили меняли после четырех-пяти лет эксплуатации.