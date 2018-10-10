Цена комфорта: MITSUBISHI PAJERO SPORT на выгодных условиях

Свою сущность Mitsubishi Pajero Sport проявляет не только на идеально асфальтированных дорогах. Его сердце, пламенно бьющееся под капотом, — раллийный чемпион, прошедший закалку в раскаленных песках Даккара. Благодаря новому двигателю с объемом 2,4 л и непосредственным топливным впрыском, надежной полноприводной системе и независимой подвеске, вы сможете покорить практически любую часть земного шара на Pajero Sport.

Официальным дилером Mitsubishi Motors в Санкт-Петербурге является автосалон «Галант-Авто», расположенный на проспекте Маршала Жукова. Принцип работы компании — следование стандартам корпорации и высокий уровень сервисного обслуживания.

Выгодные условия при покупке Pajero Sport

«Галант-Авто» предлагает широкий спектр услуг в сфере продажи авто — мгновенная покупка за собственные средства, различные системы кредитования, возможность тест-драйва, оформление страховки, а также техосмотр и ремонтные работы.

Программа Trade-in предлагает владельцам моделей Mitsubishi решить проблему с продажей старого авто. Достаточно приехать на старой машине в салон официального дилера Mitsubishi Motors, оплатить разницу в цене и уехать домой на собственном новеньком автомобиле.

Для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport действует уникальное предложение по кредиту «5:0», который подразумевает следующие аспекты:

кредит выдается в рублях РФ;

минимальный кредит 150 000 рублей;

максимальный кредит – 99,99% от стоимости автомобиля;

крайний срок выплат от 24 до 60 месяцев;

первый взнос составляет минимум 50% от стоимости авто;

процентная ставка по кредиту – 7,9%;

предложение актуально в случае оформления сервиса «Защита платежей», а также полиса Многолетнее КАСКО2.

Все дилерские центры Mitsubishi предоставляют различные страховые продукты со сниженными тарифами. Если вы желаете ощущать себя в безопасности от различных неприятных страховых случаев и дальнейших разбирательств, полагайтесь только на грамотное страхование в надежном месте.

Почему «Галант-Авто»

Приняв окончательное решение о приобретении Mitsubishi Pajero Sport важно обратиться только к дилеру компании. Галант-Авто на Жукова, отзывы о котором встречаются на многочисленных интернет-сайтах, специализируется на продаже только качественных автомобилей, предлагая своим покупателям максимально выгодные и удобные условия покупки. При желании вы можете купить автомобиль Pajero Sport за полную стоимость, воспользоваться программой Trade-in или максимально выгодными условиями кредитования.