Jeep в 2020 году выпустит гибридный автомобиль на базе Renegade

В американской компании анонсировали разработку гибридного автомобиля, который намерены создать на базе Jeep Renegade.

Появится такой автомобиль уже в 2020 году, а в основе его гибридной установки будет бензиновый двигатель.

В паре с мотором будет работать несколько электродвигателей, которые обеспечат автомобилю систему полного привода.

Серийное производство гибрида запланировано на конец следующего года, а уже в 2020 году он поступит в продажу.

Сборка новинки будет налажена на предприятии в Италии, куда будет инвестировано около 200 млн евро.