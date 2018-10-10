В американской компании анонсировали разработку гибридного автомобиля, который намерены создать на базе Jeep Renegade.
Jeep в 2020 году выпустит гибридный автомобиль на базе Renegade
10.10.2018 05:45
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Появится такой автомобиль уже в 2020 году, а в основе его гибридной установки будет бензиновый двигатель.
В паре с мотором будет работать несколько электродвигателей, которые обеспечат автомобилю систему полного привода.
Серийное производство гибрида запланировано на конец следующего года, а уже в 2020 году он поступит в продажу.
Сборка новинки будет налажена на предприятии в Италии, куда будет инвестировано около 200 млн евро.
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