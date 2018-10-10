Обновлённый Hyundai i40 получил новый турбодизель

Компания Hyundai для совей модели Hyundai i40 подготовила небольшое обновление, в котором самым ярким является появление нового турбированного дизельного мотора.

Новый двигатель станет доступен для автомобиля на европейском рынке. Hyundai i40 отличается от предшественника обновленной решеткой радиатора, расширенной цветовой гаммой, а также колёсными дисками нового дизайна.

Также для модели предлагаются новые варианты оформления салона. При этом самым важным изменением становится турбодизель, который относится к семейству Smartstream и соответствует новым экологическим стандартам.

В обновленном Hyundai i40 двигатель будет доступен в двух вариантах мощности: 115 л.с. (280 Нм) и 136 л.с. (320 Нм).

Среди трансмиссий для мотора будет предложена шестискоростная механика или 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. В линейке двигателей останется и бензиновый 135-сильный двигатель.