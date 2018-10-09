Услуги по перевозке сельхозтехники пользуются высоким спросом со стороны предприятий по обработке урожая и иных видов агрохозяйств круглый год. Наибольшую актуальность перевозка сельскохозяйственной техники приобретает в сезон сбора урожая зерновых культур.

Порядок оказания услуг по перевозке сельхозтехники

Поскольку большая часть сельхозтехники представляет собой тяжеловесную или гусеничную технику, которой запрещено самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования, ее приходится перевозить. В ходе оказания данных услуг выполняются следующие действия:

заявка обрабатывается, обсуждаются детали сделки, изучаются особенности груза;

выбирается требуемое транспортное средство и составляется маршрут;

разрабатывается схема фиксации груза;

маршрут и схемы погрузки согласуются с органами надзора;

в случае необходимости заказывается и организуется сопровождение ГАИ;

оформляются транспортные и отгрузочные документы;

груз доставляется в пункт назначения;

транспортное средство разгружается, и сельскохозяйственная техника передается заказчику.

Факторы, влияющие на стоимость доставки сельхозтехники

При установлении цен на услуги по доставке сельхозтехники принимается во внимание целый ряд факторов, в том числе:

Особенности груза. Сельхозтехника крайне разнообразна. В настоящее время посев, прополка, уборка, очистка почти каждой сельскохозяйственной культуры производятся с использованием отдельного вида оборудования. Поэтому габариты и масса этой техники отличаются большим разнообразием. В большинстве случаев дело касается негабаритного оборудования, транспортировка которого вызывает множество затруднений.

Требования к автомобилю. Перевозка сельхозтехники обычно производится на специальных грузовых платформах, приводимых в движение тягачами большой мощности. Подбор транспортного средства осуществляется в строгом соответствии с размерами и массой перевозимой техники.

Требования, предъявляемые к погрузке/разгрузке. Эти процедуры могут выполняться своим ходом по трапу или с использованием крана-манипулятора.

Таким образом, в связи с сезонностью сельскохозяйственных работ используемую для их выполнения технику приходится постоянно перевозить с места стоянки к месту эксплуатации. Поскольку перевозка сельхозтехники требует существенных затрат на приобретение, содержание и техническое обслуживание специализированных автотранспортных средств, для большинства аграрных предприятий выгоднее воспользоваться услугами профессионального перевозчика.