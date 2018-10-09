В ходе мониторинга цен на новые авто в России эксперты пришли к выводу, что «Ниссан» повысил цены на две свои модели — седан Almera и кроссовер X-Trail.
Компания Nissan повысила цены на седан Almera и кроссовер X-Trail
09.10.2018 17:02
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В октябре эти автомобили стали предлагаться по большей цене, причем удорожание затронуло все комплектации моделей, а прибавка составила от 10 до 50 тысяч рублей.
Теперь начальный ценник на седан Almera составляет 677 тысяч рублей, а минимальная стоимость кроссовера Nissan X-Trail достигает уже 1 568 000 рублей.
Ранее стало известно, что Nissan в октябре свернет производство седана Nissan Almera на «АвтоВАЗе», а между тем кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai получили мультимедиа от «Яндекса».
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