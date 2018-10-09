Компания Nissan повысила цены на седан Almera и кроссовер X-Trail

В ходе мониторинга цен на новые авто в России эксперты пришли к выводу, что «Ниссан» повысил цены на две свои модели — седан Almera и кроссовер X-Trail.

В октябре эти автомобили стали предлагаться по большей цене, причем удорожание затронуло все комплектации моделей, а прибавка составила от 10 до 50 тысяч рублей.

Теперь начальный ценник на седан Almera составляет 677 тысяч рублей, а минимальная стоимость кроссовера Nissan X-Trail достигает уже 1 568 000 рублей.

Ранее стало известно, что Nissan в октябре свернет производство седана Nissan Almera на «АвтоВАЗе‍», а между тем кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai получили мультимедиа от «Яндекса».