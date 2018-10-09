Продажи автомобилей на рынке Франции в сентябре упали на 13%

Несмотря на падение продаж в сентябре, за период с начала года наблюдается положительная динамика.

Согласно отчетным данным на рынке Франции в прошлом месяце было реализовано 148 752 автомобиля, что на 12,8% меньше.

За период январь-сентябрь 2018 года в стране автопроизводители продали 1 684 684 машины, что на 5,6% превышает прошлогодний результат.

Чаще всего на этом рынке продаются автомобили Peugeot, которые разошлись тиражом в количестве 29 353 штук, что больше на 0,7%.

На втором месте во Франции располагается «Рено» с результатом 28 111 проданных авто, что меньше на 23,5%. Citroen стал третьим увеличив продажи в августе на 4,7% до 15 751 автомобиля.