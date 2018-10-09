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Обновленный китайский «Гелендваген» уже добрался до дилеров

Новости
09.10.2018 21:47
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Китайским «Гелендвагеном» является автомобиль Beijing BJ80, который копирует дизайн легендарного внедорожника. Автомобиль снова пережил обновление, но по-прежнему остается копией Mercedes-Benz G-Class.

Рестайлинговая версия была представлена в Пекине на автосалоне и отличается она серебристыми накладками на переднем и заднем бампере, хромированными элементами, двухцветной окраской кузова, красными тормозными суппортами и 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.

В движение автомобиль приводится турбированным 250-сильным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 2,3 литра.

Этот двигатель в Beijing BJ80 установлен от Saab 9-5 и работает он в паре с шестискоростным автоматом, а также с полноприводной системой.

В списке доступного оборудования автомобиля числится множество современных систем безопасности и помощи водителю.

Стоимость обновлённого внедорожник варьируется от 298 000 до 328 000 юаней или от 2,9 до 3,2 миллиона рублей.

 

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