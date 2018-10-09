В пресс-службе Ford Sollers сообщили о результат продаж автомобилей Ford Transit на российском рынке.
Продажи Ford Transit на рынке РФ за 9 месяцев выросли на 40%
09.10.2018 16:20
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Как стало известно, продажи Ford Transit на рынке РФ за 9 месяцев выросли на 40% и составили 8 366 проданных единиц.
В итоге модель стала лидером на рынке среди легких коммерческих авто. Доля Ford Transit в сегменте составила 60 процентов.
Сейчас Ford Transit представлен в 55 версиях автобусов и фургонов, а в общем объёме продаж 40 процентов занимает реализация специальных версий, созданных на базе Ford Transit.
Автомобиль предлагается с турбированными дизельными агрегатами объёмом 2,2 литра и мощностью от 125 до 155 л.с.
В РФ стартовали продажи Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom
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