Продажи грузовых автомобилей в РФ в сентябре снизились на 11%

В прошлом месяце грузовых автомобилей в России продали меньше на 11%, чем в сентябре 2017 года.

Объёмы продаж грузовиков, как пишет «Автостат», составили 6,4 тыс. штук. Наиболее востребованными на российском рынке остаются грузовые автомобили «КамАЗ», на которые пришлось 30% от всех продаж в сентябре или две тысячи грузовиков, что на 13,4% меньше.

Модели GAZ разошлись тиражом в количестве 594 единиц, что на 3,3% больше. В тройке лидеров оказалась «Скания», у которой объёмы продаж составили 574 штуки, а это на 12,3% больше.

MAN (532 ед.; — 16,9%) и Mercedes-Benz (444 ед.; -8,1%) оказались в первой пятерке самых востребованных на рынке грузовиков.

Несмотря на снижение в сентябре, за период с начала года рынок грузовых автомобилей вырос на 7,3% до 57 тысяч реализованных грузовиков.