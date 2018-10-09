Весной этого года на автосалоне в Пекине компания Hyundai представила новое молодежное купе.
Молодежный седан Hyundai Lafesta отправили в серийное производство
09.10.2018 11:20
104 0
Теперь новинка отправилась в серийное производство, о чем сообщили в компании.
Создавался седан на платформе, которая лежит в основе Elantra, а его выпуск налажен на китайском предприятии Beijing Hyundai.
Первые партии автомобиля поступят к дилерам во второй половине октября по предварительной цене 140 тысяч юаней или около 1,4 миллиона рублей.
На рынке автомобиль появится в двух версиях, где одна обычная, а вторая спортивная.
В линейке двигателей будет 140, 190 и 204-сильные агрегаты, пару которым составит робот на семь ступеней с двумя сцеплениями.
Комментарииcomments powered by HyperComments