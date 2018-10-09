Dongfeng начала продажи купеобразного кроссовера Dongfeng ix5

Его презентация проходила на автосалоне в Чэнду, а сама модель позиционируется как автомобиль для молодежи. Создавался кроссовера на платформе от семиместного кроссовера Fengguang 580.

Габариты кроссовера составили: 4 685/1 865/1 645 мм, колесная база – 2 790 мм. В движение новинка будет приводится 1,5 или 2,0-литровым двигателем мощностью 179 и 231 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или автомат, а также вариатор, которые будут работать только с переднеприводной системой.

Версий Dongfeng ix5 с полным приводом не будет даже опционально. В списке оборудования есть много современных систем и помощников водителю.

Цены на кроссовер варьируются от 119 800 до 145 800 юаней или от 1,16 до 1,41 миллиона рублей.

На старте продаж автомобиль предлагается только с полуторалитровым двигателем, тогда как более мощный вариант поступит в продажу в ноябре.