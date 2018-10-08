В американской компании запатентовали новую технологию, которая позволит управлять автомобилями, оснащенными автопилотом с помощью смартфона.
Управлять новыми автомобилями Ford можно будет со смартфона
08.10.2018 17:20
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При этом в патенте описывают только управление со смартфона подобно тому, как происходит управление в мобильной игре, а именно с помощью гироскопа и акселерометра в устройстве.
То есть, для поворота необходим наклон гаджета влево или вправо. Такую технологию Ford запаттентовал на будущее, когда в автомобилях не будет привычного рулевого колеса, а пассажиру захочется взять управление на себя.
При этом ускорение или торможение будет осуществляться автопилотом, а пассажир только сможет совершать повороты.
Кроме этого, управление со смартфоном будет происходит на небольших скоростях.
Источник: Астера.
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