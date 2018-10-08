Управлять новыми автомобилями Ford можно будет со смартфона

В американской компании запатентовали новую технологию, которая позволит управлять автомобилями, оснащенными автопилотом с помощью смартфона.

При этом в патенте описывают только управление со смартфона подобно тому, как происходит управление в мобильной игре, а именно с помощью гироскопа и акселерометра в устройстве.

То есть, для поворота необходим наклон гаджета влево или вправо. Такую технологию Ford запаттентовал на будущее, когда в автомобилях не будет привычного рулевого колеса, а пассажиру захочется взять управление на себя.

При этом ускорение или торможение будет осуществляться автопилотом, а пассажир только сможет совершать повороты.

Кроме этого, управление со смартфоном будет происходит на небольших скоростях.

Источник: Астера.