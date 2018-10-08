Старый Volkswagen Beetle 1964 года оценили в 1 млн долларов

Самым интересным в этом является то, что выставленный на продажу экземпляр не является какой-либо уникальной или эксклюзивной версией, а это один из 21,5 млн выпущенных в период с 1938 по 2003 год автомобилей.

Однако за него владелец просит один миллион долларов, объясняя цену тем, что машина находится в идеальном состоянии, в ней установлены все оригинальные детали, а ее пробег составляет всего 35 километров.

Дело в том, что хранили этот Volkswagen Beetle в специальном помещении.