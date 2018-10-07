Основные причины популярности КАМАЗ 65115

Модель самосвала «КамАЗ-65115» является самой продаваемой в России. Почти все крупные строительные площадки имеют в своем арсенале хотя бы один такой грузовик.

Особенности модели

Популярность модели КамАЗ-65115 технические характеристики которой превосходят возможности конкурентных машин, базируется на ряде свойств. Все они прекрасно описывают способности данного грузовика к транспортировке и разгрузке материалов.

Устойчивость. Три оси, две из которых сзади являются ведущими, позволяют машине сохранять устойчивость в моменты автоматической разгрузки сыпучих материалов.

Грузоподъемность. Она составляет до 15 тонн, тогда как другие модели могут «отставать» по этому показателю на 2-5 тонн.

Большое количество модификаций. При желании можно выбрать вариант с меньшей мощностью двигателя и грузоподъемностью. Есть около десятка серийных моделей.

Увеличенный ресурс без техобслуживания. Эту машину можно использовать без ремонта и диагностики при пробеге до 16 500 километров.

«КамАЗ-65115» производится с 1998 года, он до сих пор является непревзойденной по качеству машиной, пригодной для эксплуатации в суровом российском климате.

Для каких сфер применима модель

Самосвал создан для перевозки крупных сыпучих грузов на короткие расстояния. Дальние рейсы на этой машине осуществлять неудобно из-за жесткой подвески и отсутствия спального места для водителей.

Чаще всего автомобиль приобретают для перевозки материалов на небольшие расстояния.

В сельском хозяйстве перевозят силос, сено или зерно до ближайшего хранилища.

В строительстве транспортируют песок, щебень или гравий.

В дорожной сфере перевозят щебень и другие материалы.

Для повышения грузоподъемности его можно оснастить прицепом.

Вариации моделей

Самосвал «КамАЗ-65115» является экономичным и универсальным решением. На платформу этой машины можно устанавливать другие устройства:

бетономешалки;

автоматические краны;

мусоровозы;

металловозы;

манипуляторы.

Из этой модели также можно делать зерновоз с трехсторонней системой разгрузки, пожарные машины и грузовики для проведения комплексных дорожных работ. В последнем случае вместо кузова на платформу ставятся два бака (для воды и эмульсии) или две емкости для щебня.

Причины популярности модели понятны. А ее известность в среде потребителей играет на руку владельцам. Ведь в случае необходимости всегда можно найти подержанный самосвал или докупить детали, емкости у других компаний по более дешевым расценкам, чем у производителя.