Запчасти для вилочных погрузчиков Toyota – какие преимущества несет в себе эта погрузочная техника?

В наши дни под звучной маркой «Тойота» производится огромное число моделей погрузчиков. Спецпогрузчики и запчасти для вилочных погрузчиков Toyota https://www.mixtcar.ru славятся своим отменным японским качеством производства, высокими производительными показателями и максимальным удобством при работе на различных производственно-хозяйственных объектов.

Эти машины в зависимости от модели прекрасно подходят для работы, как в небольших закрытых складах, так и на открытых рабочих, строительных и портовых объектах, где требуется оперативная транспортировка габаритных и негабаритных фасованных грузов.

Весь модельный ряд, в котором представлены спецпогрузчики и запчасти для погрузчиков Тойота, условно делится по нескольким ключевым критериям:

тип топлива для двигателя;

габаритные размеры;

приводная конфигурация.

Среди всех вышеперечисленных категорий особую роль играет тип топливной системы. Именно в зависимости от нее и подбираются основные ходовые узлы и запчасти для вилочных погрузчиков Toyota. При этом каждый такой тип модификаций имеет свою маркировку, о которой мы поговорим более подробно дальше.

Рабочие характеристики и маркировка, которая их отражает

К числу основных разновидностей маркировок для продукции компании Тойота относятся 7FG и 7FD обозначения. Они отражают тип топливной системы – в первом случае речь идет о гибридных газобензиновых машинах, во втором – о дизелях.

Если говорить по типу конструкции и грузоподъемности, то существует шесть основных категорий погрузочной техники, включая дизели и бензиновые варианты грузоподъемностью в 3,5, 4, 4,5 и 5 тонн. В маркировке это все имеет следующий вид: 7DG_35, где «7» — порядковый номер модельной серии погрузчиков, «DG» — тип топливной системы и «35» — габаритная грузоподъемность, соответственно.

Помимо этих параметров все модификации спецпогрузчиков Toyota различаются между собой другими параметрами, однако имеют и несколько единых для всех серий характеристик:

грузовой центр тяжести;

колесная база;

высота свободного подъема.

А вот габаритные размеры самой машины могут быть различными в зависимости от ее модификации. Скорость для всех моделей погрузчиков Тойота примерно одинакова и составляет порядка 25-30 километров в час, что вполне нормально для небольших и средних производственно-хозяйственных складов и небольших рабочих открытых площадок.