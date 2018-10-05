Skoda Kodiaq впервые вошел в ТОП-10 самых продаваемых SUV в России

Сборка чешского кроссовера на предприятии в Нижнем Новгороде стартовала в конце зимы.

Кроссовер Skoda Kodiaq по итогам сентября впервые вошел в первую десятку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в РФ, расположившись на десятом месте с результатом 2 239 проданных экземпляров, что в 7,2 раза превышает результат прошлого года.

При этом звание самого продаваемого кроссовера на рынке РФ все также остается за моделью Hyundai Creta. Этот автомобиль в прошлом месяце был продан в количестве 5 876 штук, что на один процент превышает прошлогодний результат.

Второе место оказалось за японским кроссовером Toyota RAV4, у которого рост продаж составил 58% до 3 851 проданного экземпляра.

На третьем месте с отрицательной динамикой в 9% расположился кроссовер Renault Duster, который разошелся тиражом в количестве 3 780 единиц.

В десятке самых продаваемых оказались следующие модели: