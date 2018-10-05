Ford выпустил в России 20-тысячный экземпляр кроссовера Ford EcoSport‍

Ford Sollers в Набережных Челнах выпустил юбилейный Ford EcoSport. За весь период сборки этой модели вышло 20 тысяч машин.

Юбилейным компактным кроссовером стал кроссовер в комплектации Titanium Plus. Под его капотом устанавливается 2,0-литровый мотор с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Автомобиль выкрашен в цвет Deep Impact Blue.

Ford EcoSport в Набережных Челнах начали собирать еще в конце 2014 года, а сейчас кроссовер собирается по полному циклу, причем при сборке ведется контроль качества, утвержденный американской компанией Ford.

Российские дилеры марки предлагают Ford EcoSport от 995 000 рублей. Базовым мотором модели является 1,5-литровый ДВС. Версия с 2,0-литровым двигателем оценивается от 1 265 000 рублей.