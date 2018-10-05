BMW отзывает в РФ почти 500 автомобилей Mini Countryman

Как говорится в сообщении ведомства BMW отзывает автомобили MINI Countryman (серия F60).

На сервис отправят 467 транспортных средств, реализованных на территории РФ в период с января прошлого года.

В этих автомобиля выявили отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления.

По этой причине есть вероятность вытекания топлива и как следствие возгорание.

В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут установку кожуха за счет компании.