Днями ранее об отзывных кампаниях в России объявили марки Peugeot и Citroen, Mercedes-Benz, Hyundai и Mitsubishi, сегодня Росстандарт сообщил и об отзыве автомобилей Mini.
BMW отзывает в РФ почти 500 автомобилей Mini Countryman
05.10.2018 17:40
100 0
Как говорится в сообщении ведомства BMW отзывает автомобили MINI Countryman (серия F60).
На сервис отправят 467 транспортных средств, реализованных на территории РФ в период с января прошлого года.
В этих автомобиля выявили отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления.
По этой причине есть вероятность вытекания топлива и как следствие возгорание.
В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут установку кожуха за счет компании.
Комментарииcomments powered by HyperComments