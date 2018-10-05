В этом месяце стартуют продажи как минимум трех новых моделей автомобилей, в числе которых седан и два кроссовера.
На авторынке РФ в октябре появится три автомобильных новинки
05.10.2018 09:30
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Впрочем, одна из новинок уже стартовала в России с 1 октября. Речь идет о седане четвертого поколения Cerato, который появился в продаже в десяти комплектациях с ценником от 1 049 900 рублей.
В этом месяце стартуют и живые продажи внедорожник Jeep Compass, заказы на который уже принимают дилеры.
Также уже скоро поступят в продажу кроссоверы китайской компании Zotye. Новинкой является модель Coupa, ценники на которую ранее также были объявлены.
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