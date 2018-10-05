Hyundai и Genesis в Москве открыли новый дилерский центр

Пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ» сообщила об открытии нового дилерского центра, в которых будут представлены автомобили Hyundai и Genesis.

Новый автосалон был открыт в Москве, а его площадь составляет 24 тыс. 270 кв. м. На площади 1027 кв. м располагается шоу-рум.

Новый автомобильный салон в Москве будет предлагать полный спектр услуг.

В дилерском центре на площади 1057 кв. м. расположилась сервисная зона, где будет осуществляться гарантийный и постгарантийный ремонт.

Напомним, что в этом году Hyundai реализовала на российском рынке 131 492 автомобиля. Показатель продаж бренда Genesis составил 1 253 авто за период с января по сентябрь 2018 года.