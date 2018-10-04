Обновленный Baojun 510 полностью рассекретили на официальных фото‍

В Китае рассекретили внешность обновлённого недорого кроссовера Baojun 510. Эта модель получила задние фонари как у Lexus LS, новые бампера, изменённую радиаторную решетку и новую оптику.

Baojun 510 является моделью созданной совместно с General Motors и SAIC. В обновленном кроссовере все изменения заключаются только в обновлении внешности и добавлении новой мультимедийной системы.

Технически кроссовер не изменился и в Китае он по-прежнему будет предлагаться с 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с.

Трансмиссия для «паркетника» доступна автоматическая или роботизированная, привод только передний.

Сколько будет стоить обновленный Baojun 510 пока не сообщается. Его публичная презентация и старт продаж состоятся до конца 2018 года.

Дорестайлинговый Baojun 510 оценивается от 54 800 до 76 800 юаней, что в пересчете от 521 до 729 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Baojun 510 занимает второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов после Haval H6.