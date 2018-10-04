«УАЗ» усилили контроль за качеством производства автомобилей‍

Ульяновский автозавод запустил новый контроль качества, который на этапе производства автомобилей выявляет нарушения и устанавливает линию для их устранений.

На предприятии заработала вторая версия системы SOK, которая уже контролирует сборку автомобилей на всех этапах.

В случае обнаружения несоответствия в процессе сборки система автоматически останавливает линию до устранения нарушения.

Как сообщают в пресс-службе завода, на линии действует 60 контрольных точек.

Они перекрывают как сборочную линию, так и участки первичного грунтования, окраски, полировки кузова, а также в сварочном цехе.