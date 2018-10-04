Ульяновский автозавод запустил новый контроль качества, который на этапе производства автомобилей выявляет нарушения и устанавливает линию для их устранений.
«УАЗ» усилили контроль за качеством производства автомобилей
04.10.2018 20:55
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На предприятии заработала вторая версия системы SOK, которая уже контролирует сборку автомобилей на всех этапах.
В случае обнаружения несоответствия в процессе сборки система автоматически останавливает линию до устранения нарушения.
Как сообщают в пресс-службе завода, на линии действует 60 контрольных точек.
Они перекрывают как сборочную линию, так и участки первичного грунтования, окраски, полировки кузова, а также в сварочном цехе.
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