Продажи кабриолетов на рынке РФ выросли на 1,6%

Российский рынок в прошлом месяце показал положительную динамику продаж , о чем свидетельствуют данные АЕБ опубликованные сегодня.

При этом аналитики из «Автостат» сообщают о продажах кабриолетов за восемь месяцев этого года, отмечая, что в данном сегменте также наблюдается положительная динамика.

В период январь-август этого года россияне приобрели 248 кабриолетов, что на 1,6% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего на российском рынке приобретают кабриолет BMW 4-Series, который разошёлся тиражом в количестве 66 штук.

Вторым самым востребованным автомобилем в сегменте кабриолетов становится Porsche Boxster с результатом 42 шт., а в тройке лидеров оказался Porsche 911, который разошелся тиражом в количестве 32 единиц.

Еще в десятке самых востребованных оказались:

Чаще всего кабриолеты в России приобретают жители Москвы (133 шт.), Подмосковья (34 ед.) и Санкт-Петербурга (30 ед.).