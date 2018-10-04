Серийный электромобиль Kia e-Niro официально представили в Европе

В Париже на мотор-шоу компания Kia показала серийную версию электрического кроссовера e-Niro. Эта модель уже доступна в Южной Корее и до европейцев она доберется уже до конца 2018 года.

Европейский электрический «паркетник» на одном заряде сможет проехать до 485 км. Такие данные автпороизводитель приводит исходя из тестов по циклу WLTP, но не исключено, что на электрокаре на одном заряде можно проехать и больше.

Встроенный аккумулятор может быть в двух вариантах 39,2 кВт*ч и 64 кВт*ч, причем максимальный заявленный пробег достигается с более емкой батареей.



Версия кроссовера с аккумулятором 39,2 кВт*ч будет предлагаться с электрическим 136-сильным мотором, а для версии с батарей 64 кВт*ч мощность мотора составит 204 л.с. и он способен разогнать автомобиль до первой сотни за 7,8 секунд.

Kia e-Niro получил систему быстрой зарядки, а таким образом пополнить заряд аккумулятора до 80% можно будет за 54 минуты.

Цены на электрический кроссовер пока не озвучили, но было отмечено что в Европу кроссовер будет поставляться из Кореи.