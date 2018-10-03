В Париже состоялся премьерный показ спортивного кроссовера BMW X5

При этом показ спортивного кроссовера общественности состоялся именно на автосалоне в Париже и стоит отметить, что этому автомобилю на мотор-шоу уделили немало внимания.

В отличие от предшественника новый BMW X5 стал более роскошным и технологичным. Модель является ключевой для компании, ведь в структуре продаж она занимает 10-процентную долю.