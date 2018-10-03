отзыв об авто

Поиск

В Париже состоялся премьерный показ спортивного кроссовера BMW X5

Новости
03.10.2018 15:55
30 0

О кроссовере нового поколения уже все известно и более того автомобиль уже предлагается для заказа на российском рынке.

При этом показ спортивного кроссовера общественности состоялся именно на автосалоне в Париже и стоит отметить, что этому автомобилю на мотор-шоу уделили немало внимания.

В отличие от предшественника новый BMW X5 стал более роскошным и технологичным. Модель является ключевой для компании, ведь в структуре продаж она занимает 10-процентную долю.

Бронированный внедорожник BMW X5 в России получил ОТТС

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿