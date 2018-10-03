О кроссовере нового поколения уже все известно и более того автомобиль уже предлагается для заказа на российском рынке.
В Париже состоялся премьерный показ спортивного кроссовера BMW X5
03.10.2018 15:55
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При этом показ спортивного кроссовера общественности состоялся именно на автосалоне в Париже и стоит отметить, что этому автомобилю на мотор-шоу уделили немало внимания.
В отличие от предшественника новый BMW X5 стал более роскошным и технологичным. Модель является ключевой для компании, ведь в структуре продаж она занимает 10-процентную долю.
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