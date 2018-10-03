Компания Renault продолжает тестирование нового компактвэна, в основе которого располагается платформа от бюджетного хэтчбека Kwid.
Renault тестирует конкурента бюджетного «внедорожника» Datsun Cross
03.10.2018 20:12
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В сети опубликовали новые шпионские фото новинки, которая, как сообщается, носит индекс RBC. Уже известно, что автомобиль на рынке появится в двух вариантах, включая «внедорожный».
Конкурентами автомобиля называют Datsun GO+ и Datsun Cross. Компактвэн создается в первую очередь для индийского рынка, где собственно и заметили тестовый прототип.
Предполагается, что в моторной гамме автомобиля будет литровый 68-сильный двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая механика или роботизированная коробка передач.
Будут в линейке двигателей и дизели, но какие именно пока неизвестно.
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