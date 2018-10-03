Марка Jeep в России нарастила продажи свои автомобилей в 2,5 раза

Российские дилеры американского бренда в сентябре передали своим клиентам 209 автомобилей. Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал больше в 2,5 раза.

За период январь-сентябрь Jeep в России продала 1 190 машин, а это на 16% больше. Больше всего в этом году было продано экземпляров модели Jeep Renegade – 268 штук (+77%).

На втором месте по продажам оказался Jeep Grand Cherokee с результатом 732 ед., что на 17% больше. Еще на российском рынке было реализовано 60 Jeep Wrangler.