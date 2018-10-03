Российские дилеры американского бренда в сентябре передали своим клиентам 209 автомобилей. Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал больше в 2,5 раза.
Марка Jeep в России нарастила продажи свои автомобилей в 2,5 раза
03.10.2018 13:50
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За период январь-сентябрь Jeep в России продала 1 190 машин, а это на 16% больше. Больше всего в этом году было продано экземпляров модели Jeep Renegade – 268 штук (+77%).
На втором месте по продажам оказался Jeep Grand Cherokee с результатом 732 ед., что на 17% больше. Еще на российском рынке было реализовано 60 Jeep Wrangler.
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