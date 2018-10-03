Продажи автомобилей на рынке США в сентябре снизились на 5,6%

Американский рынок в прошлом месяце продемонстрировал отрицательную динамику продаж. На рынке США в сентябре объёмы реализованных автомобилей составили 1 421 890 единиц, что на 5,6% меньше.

Пи этом с начала года американцы приобрели 12 774 268 новых автомобилей, что на 0,4% больше.

General Motors все также остается лидером на рынке и в сентябре концерну удалось продать 235 228 автомобилей, а этот результат оказался хуже на 15,8% в сравнении с сентябрем 2017 года.

Японская марка Toyota является второй самой популярной в США с показателем 203 098 проданных авто, что хуже на 10,4%.

В тройке лидеров на рынке оказался Fiat Chrysler Group с результатом 200 769 проданных машин, что лучше на 14,5%.