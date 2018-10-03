Audi официально представила хэтчбек Audi А1 нового поколения

Хэтчбек Audi А1 сменил поколение и был показан на Парижском автосалоне. Модель получила новую платформу и турбированный двигатель.

Автомобиль Audi А1 нового поколения создан на платформе MQB A0, за счет которой габариты выросли, а объём багажника теперь составляет 335 литров, что на 65 литров больше, чем у предшественника. Длина хэтчбека составляет 4 030 мм, а ширина – 1 740 мм.

В линейке двигателей будет литровый двигатель мощностью 95 или 118 л.с., полуторалитровый 150-сильный двигатель и двухлитровый агрегат мощностью 200 л.с. Последнему пару составит шестискоростная коробка S tronic, а 1,0 и 1,5-литровые моторы будут работать с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

Также в немецкой компании анонсировали заряженную версию хэтчбека, которая появится в следующем году и будет оснащена полным приводом и двигателем мощностью 250 л.с. Продажи нового поколения Audi А1 стартуют в Европе до конца года.