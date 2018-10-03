Продажи подержанных электромобилей на рынке РФ выросли в 2,8 раза

Российские аналитики зафиксировали рост продаж подержанных электрокаров за период с начала года по август включительно.

За этот период на вторичном рынке было реализовано 1 339 электрокаров, что превышает прошлогодний результат в 2,8 раза.

Как сообщает «Автостат», 95 процентов от всех продаж электромобилей в этом году приходится на одну модели — Nissan Leaf.

Продажи этого автомобиля с пробегом составили 1 263 ед. Также на российском рынке подержанных электромобилей было продано: 31 Mitsubishi i-MiEV, 27 Tesla S, 12 BMW i3, 3 LADA Ellada, 2 Tesla X и 1 Renault Twizy.

Больше всего электрокары пользовались спросом в Приморском и Хабаровском крае, а также в Иркутской области.