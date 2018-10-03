Lexus в Париже представила обновленное купе Lexus RC 2019

Обновлённая версия купе позиционируется, как автомобиль 2019 модельного года, и она получила ряд изменений, в том числе и улучшенную аэродинамику.

Показ автомобиля состоялся в рамках Парижского автосалона, где представители премиальной марки рассказали, что в модели модернизировали подвеску и перенастроили рулевое управление.

Также было сказано, что мотор купе лучше реагирует на нажатие педали акселератора. Купе изменили оптику, бамперы и радиаторную решетку и теперь RC стал больше похож на купе LC.

В интерьере рестайлинговой модели появились аналоговые часы и декоративные вставки. Для интерьера теперь доступно еще 7 вариантов отделки, а для кузова 11 новых цветов.

Обновлённый Lexus RC 2019 модельного года поступит в продажу до конца года по предварительной цене 45 тысяч евро минимум.