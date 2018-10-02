Универсал Peugeot 508 представлен в Париже в версии 508 First Edition

Официальная презентация нового универсала проходила онлайн в июне и тогда в компании сообщили, что премьерный показ автомобиля состоится на автосалоне в Париже.

Сегодня компания показала на мотор-шоу в Париже универсал Peugeot 508 в версии First Edition. Этот вариант первым поступит в продажу, а выпустят его ограниченным тиражом.

Стоимость модели будет объявлена накануне старта продаж. Этот вариант будет доступен в трех вариантах цвета кузова, среди которых синий, серый и белый.

Отличаться универсал от обычной версии будет наличием черных элементов во внешности, а также колесными дисками диаметром 19 дюймов.

Под капотом спецверсии будет 1,6-литровый 225-сильный бензиновый двигатель и дизель с рабочим объёмом цилиндров два литра и мощностью 180 л.с.

В паре с силовыми установками будет работать восьмискоростной автомат.