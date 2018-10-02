17 брендов изменили цены на свои авто в РФ во второй половине сентября

К такому выводу пришли специалисты из «Автостат», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Так, во второй половине сентября 17 брендов изменили цены на свои авто в РФ. Удорожание произошло одной или нескольких моделей. Среди компаний, которые подняли цены на модели есть «Рено».

Четыре её модель стали дороже на десять тысяч рублей, а в их числе автомобиль «Логан», «Сандеро», а также «Каптюр» и «Дастер».

У автопроизводителя «Ауди» подорожали почти все модели, а сумма удорожания составила 25 тысяч рублей минимум, тогда как некоторые комплектации автомобилей прибавили в цене максимальные 330 тысяч рублей.

Весь модельный ряд марки Jeep уже предлагается по цене на 15-250 тысяч больше, а почти все автомобили Mitsubish стали дороже на 10-30 тысяч рублей.

У компании Volkswagen некоторые автомобили подорожали, а некоторые наоборот подешевели.

Компания KIA подняла цены на 20-30 тысяч рублей на модели Optima и Sorento Prime, а еще подорожали такие автомобили как Geely Atlas, Fiat Fullback и Changan CS35.