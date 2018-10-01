Завод GM-Uzbekistan уволил 10 топ-менеджеров и нанял молодежь

С завода GM-Uzbekistan были уволены топ-менеджеры, которые как оказалось не выполняли свои обязанности. На их место взяли молодых специалистов, которые разделяют новую политику компании.

Завод GM-Uzbekistan, на котором производятся автомобили Ravon, посетил председатель АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, и после этого свои должности потеряли 10 топ-менеджеров завода.

Как сообщает пресс-служба предприятия, уволенные сотрудники вели завод к убыткам. На их место были приняты молодые и целеустремленные специалисты.

Кого именно уволили и кто занял освободившиеся должности не сообщается. Напомним, на GM-Uzbekistan производят автомобили марки Ravon и Chevrolet.

Ravon с мая в России недоступны, а по какой причине пока неизвестно. Ранее GM-Uzbekistan хотел наладить производство своих авто в РФ и для этого он рассматривал законсервированную в Санкт-Петербурге площадку General Motors.