С завода GM-Uzbekistan были уволены топ-менеджеры, которые как оказалось не выполняли свои обязанности. На их место взяли молодых специалистов, которые разделяют новую политику компании.
Завод GM-Uzbekistan уволил 10 топ-менеджеров и нанял молодежь
01.10.2018 22:00
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Завод GM-Uzbekistan, на котором производятся автомобили Ravon, посетил председатель АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, и после этого свои должности потеряли 10 топ-менеджеров завода.
Как сообщает пресс-служба предприятия, уволенные сотрудники вели завод к убыткам. На их место были приняты молодые и целеустремленные специалисты.
Кого именно уволили и кто занял освободившиеся должности не сообщается. Напомним, на GM-Uzbekistan производят автомобили марки Ravon и Chevrolet.
Ravon с мая в России недоступны, а по какой причине пока неизвестно. Ранее GM-Uzbekistan хотел наладить производство своих авто в РФ и для этого он рассматривал законсервированную в Санкт-Петербурге площадку General Motors.
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