Кроссовер Toyota Fortuner в TRD-версии стал доступен для заказа в РФ

Новинка уже доступна для предзаказа на территории РФ и получила ценник от 2 886 000 рублей. За эти деньги клиенту предложат автомобиль с полным приводом, измененным экстерьером и интерьером.

В частности, для кроссовера предлагают более агрессивные бамперы, иную решетку радиатора, черные окантовки фар и фонарей, светодиодную оптику, а также колесные диски размером 17 дюймов.

Кроме этого, в автомобиле будут особые эмблемы, а в салоне установили информационно-развлекательную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым экраном и климат-контроль.

Еще в модели будет реализован пакет «зимние опции», где будет подогрев сидений для водителя и переднего пассажира, а также подогрев зеркал и руля.

Toyota Fortuner в TRD-версии предложат с дизелем объёмом 2,8 литра и мощностью 177 л.с.