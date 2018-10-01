Новая версия кроссовера Fortuner была подготовлена ателье Toyota Racing Development (TRD).
Кроссовер Toyota Fortuner в TRD-версии стал доступен для заказа в РФ
Новинка уже доступна для предзаказа на территории РФ и получила ценник от 2 886 000 рублей. За эти деньги клиенту предложат автомобиль с полным приводом, измененным экстерьером и интерьером.
В частности, для кроссовера предлагают более агрессивные бамперы, иную решетку радиатора, черные окантовки фар и фонарей, светодиодную оптику, а также колесные диски размером 17 дюймов.
Кроме этого, в автомобиле будут особые эмблемы, а в салоне установили информационно-развлекательную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым экраном и климат-контроль.
Еще в модели будет реализован пакет «зимние опции», где будет подогрев сидений для водителя и переднего пассажира, а также подогрев зеркал и руля.
Toyota Fortuner в TRD-версии предложат с дизелем объёмом 2,8 литра и мощностью 177 л.с.
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