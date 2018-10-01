Шины Pirelli: итальянский стиль и качество

Итальянская компания Pirelli на протяжении долгого времени выпускает превосходные шины для легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. Производитель из Италии входит в пятерку мировых компаний, которые лидируют по объему выпуска, качеству продукции и разработкам новых моделей. Купить шины в Липецке знаменитого бренда возможно на выгодных условиях в компании «Шинторг», которая предлагает широкий ассортимент высококачественных изделий для различного автотранспорта. Зимние и летние покрышки Пирелли обеспечивают высокий уровень комфорта, управляемости и безопасности для автомобиля в самых разных условиях эксплуатации.

Производство шинной продукции в компании Pirelli происходит в многочисленных филиалах, расположенных в 20 странах мира, а поставка осуществляется в 120 стран. Шины итальянского бренда многие производители автомобилей устанавливают при первой сборке, гоночные модели используются на многочисленных престижных соревнованиях и автомобильных спортивных состязаниях. Применение инновационных материалов и технологий, использование колоссального опыта и постоянное стремление к совершенствованию выпускаемой продукции позволило компании производить идеальные покрышки, позволяющие применять их в любых дорожных и погодных условиях. Над разработкой новых моделей постоянно работают более двух тысяч высококлассных специалистов в научно – исследовательских центрах, размещенных в США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Бразилии. В компании «Шинторг» можно купить шины для летнего и зимнего применения, использования на трассе, в городе или в сельской местности.

Мировой производитель шин Pirelli выделяет на улучшение и совершенствование выпускаемой продукции более 3% своей годовой прибыли. Эти огромные финансовые затраты, контроль на всех этапах и ответственное отношение к технологиям производства дали возможность итальянской компании оснащать автомобили надежными, долговечными и безопасными покрышками. Многие автомобильные производители заключают контракты с Pirelli на разработку шин под определенные модели транспортных средств.

Купить колеса в Липецке возможно в компании «Шинторг», специалисты которой помогут подобрать наиболее оптимальный вариант для любого автомобиля. Вниманию потенциальных покупателей предлагается широкий выбор летних, зимних и всесезонных покрышек разной размерности, которые обеспечат наилучшую проходимость, комфорт и безопасность в различных дорожных условиях.